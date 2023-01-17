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Медведев Андриан Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Медведева Колбасова Анна Андриановна

Мать ребёнка: Челянова Степанида Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Варвара Андриановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челянова Степанида Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Михаил Андрианович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Александр Андрианович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Иван Андрианович

Мать ребёнка: Челянова Степанида Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Бедишево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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