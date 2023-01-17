Медведев Андриан Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медведев Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Медведева Колбасова Анна Андриановна
Мать ребёнка: Челянова Степанида Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Варвара Андриановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Михаил Андрианович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Александр Андрианович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Иван Андрианович
Мать ребёнка: Челянова Степанида Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Бедишево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно