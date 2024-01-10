(Искандарова) Фагиля
Место рожденияд.Аллагуват .Стерлитамакск.р-н
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Аллагуват .Стерлитамакск.р-н
Рождение ребёнка
1916
Сын: Мирасов Сагидулла
Отец ребёнка: Мирасов Гизатулла Гибатуллович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Мирасов Хуснулла
Отец ребёнка: Мирасов Гизатулла Гибатуллович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Мирасов Явдат
Отец ребёнка: Мирасов Гизатулла Гибатуллович
д.Аллагуват .Стерлитамакск.р-н
Рождение ребёнка
1929
Сын: Мирасов Ахат
Отец ребёнка: Мирасов Гизатулла Гибатуллович
Рождение ребёнка
01.02.1934
Сын: Мирасов Мунир
Отец ребёнка: Мирасов Гизатулла Гибатуллович
д.Кантюковка, Стерлитамакский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мунавара
Отец ребёнка: Мирасов Гизатулла Гибатуллович
Смерть
Неизвестно