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(Искандарова) Фагиля

Место рождения

д.Аллагуват .Стерлитамакск.р-н

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Аллагуват .Стерлитамакск.р-н
Рождение ребёнка
1916

Сын: Мирасов Сагидулла

Отец ребёнка: Мирасов Гизатулла Гибатуллович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мирасов Хуснулла

Отец ребёнка: Мирасов Гизатулла Гибатуллович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Мирасов Явдат

Отец ребёнка: Мирасов Гизатулла Гибатуллович

д.Аллагуват .Стерлитамакск.р-н
Рождение ребёнка
1929

Сын: Мирасов Ахат

Отец ребёнка: Мирасов Гизатулла Гибатуллович

Рождение ребёнка
01.02.1934

Сын: Мирасов Мунир

Отец ребёнка: Мирасов Гизатулла Гибатуллович

д.Кантюковка, Стерлитамакский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мунавара

Отец ребёнка: Мирасов Гизатулла Гибатуллович

Смерть
Неизвестно
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