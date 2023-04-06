Кудрявцев Исакий (Исак) Фирсов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Исакий (Исак) Фирсов

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Место рождения

Талоключинский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

После 1678

Дата смерти

1726

Пол

Мужской

Отец

До 1646 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678

Отец: Кудрявцев Фирс Васильев

Мать: не указана

Талоключинский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Кудрявцев Федор Исаков

Мать ребёнка: не указана

дер. Тюленевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Талоключинский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1726
Талоключинский, Нолинский уезд, Вятская губерния
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