Кудрявцев Исакий (Исак) Фирсов
Место рождения
Дата рожденияПосле 1678
Дата смерти1726
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678
Отец: Кудрявцев Фирс Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Мать ребёнка: не указана
дер. Тюленевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1726