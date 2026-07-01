Тимошенко Михаил
мужской, родился 01.09.1890, Кожевниково, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
умер Неизвестно
МатьТимошенко (Жигалкина) АнастасияОколо 1866 г.р.
ОтецТимошенко Федор1866 г.р.
Супруги
Тимошенко (Си...) НатальяОколо 1889 г.р.
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Рождение
01.09.1890
Отец: Тимошенко Федор
Кожевниково, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Крещение
02.09.1890
Ново-Николаевка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
14.01.1909
Аулиеколь, Аулиекольский район, Костанайская область
Смерть
Неизвестно
ГКУ ГААО, фонд №644, опись №1, дело №50, стр. 71