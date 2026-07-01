Тимошенко Михаил 01.09.1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Тимошенко Михаил

Автор
СА
Аксенов С.

мужской, родился 01.09.1890, Кожевниково, Енотаевский уезд, Астраханская губерния

умер Неизвестно

Мать
Тимошенко (Жигалкина) АнастасияОколо 1866 г.р.
Отец
Тимошенко Федор1866 г.р.
Супруги
Тимошенко (Си...) НатальяОколо 1889 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1890

Отец: Тимошенко Федор

Мать: Тимошенко (Жигалкина) Анастасия

Кожевниково, Енотаевский уезд, Астраханская губерния

ГКУ ГААО, фонд №644, опись №1, дело №50, стр. 71

Крещение
02.09.1890
Ново-Николаевка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Николаевская церковь села Ново-Никольское/Николаевка | Восприемники: Кожевникова хутора крестьянин Михаил Дмитриев Бабакаленко и девица Агриппина Леонтиева Жигалкина

Бракосочетание
14.01.1909

Жена: Тимошенко (Си...) Наталья

Аулиеколь, Аулиекольский район, Костанайская область

Witnesses:По жениху: крестьяне посёлка Юльевского Тимофей Гордеев Диченков и Авраам Васильев Баранников. По невесте: посёлка Семиозёрного Андрей Козьмин Блоха и Кондрат Димианов Черкашин

Смерть
Неизвестно

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