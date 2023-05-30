Артамонов Александр Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртамонов Александр Валентинович

Артамонов Александр Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артамонов Валентин Иванович

Мать: Артамонова Татьяна Павловна