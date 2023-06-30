Люсова (Изосимова) Юлия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люсова (Изосимова) Юлия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1932

Дата смерти

11.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1932

Отец: Изосимов Михаил Андреевич

Мать: Изосимова Александра Степановна

Бракосочетание
31.12.1952

Муж: Люсов Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
14.01.1954

Сын: Люсов Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Люсов Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
29.09.1955

Дочь: Ильина Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Люсов Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
1958

Сын: Люсов Михаил Геннадьевич

Отец ребёнка: Люсов Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
14.08.1961

Сын: Люсов Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Люсов Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
28.01.1964

Дочь: Наливайко Марина Геннадьевна

Отец ребёнка: Люсов Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
21.05.1968

Дочь: Беляева Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Люсов Геннадий Васильевич

Смерть
11.02.1986