Люсова (Изосимова) Юлия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1932
Дата смерти11.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1932
Бракосочетание
31.12.1952
Рождение ребёнка
14.01.1954
Сын: Люсов Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Люсов Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
29.09.1955
Дочь: Ильина Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Люсов Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Люсов Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
14.08.1961
Отец ребёнка: Люсов Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
28.01.1964
Дочь: Наливайко Марина Геннадьевна
Отец ребёнка: Люсов Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
21.05.1968
Дочь: Беляева Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Люсов Геннадий Васильевич
Смерть
11.02.1986