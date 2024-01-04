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Чердакли Владимир Васильевич

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Место рождения

Армавир, город Армавир, Краснодарский край

Дата рождения

18.09.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1966

Отец: Чердакли Василий Ильич

Мать: Чердакли Мария Григорьевна

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Бракосочетание
06.05.1989

Жена: Чердакли Маргарита Ивановна

Рождение ребёнка
19.10.1989

Сын: Чердакли Денис Владимирович

Мать ребёнка: Чердакли Маргарита Ивановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.07.2002

Дочь: Чердакли Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Чердакли Маргарита Ивановна

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.07.2002

Дочь: Чердакли Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Чердакли Маргарита Ивановна

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.09.2009

Сын: Чердакли Илья Владимирович

Мать ребёнка: Чердакли Маргарита Ивановна

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
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