Чердакли Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.09.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1966
Отец: Чердакли Василий Ильич
Бракосочетание
06.05.1989
Рождение ребёнка
19.10.1989
Сын: Чердакли Денис Владимирович
Мать ребёнка: Чердакли Маргарита Ивановна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.07.2002
Дочь: Чердакли Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Чердакли Маргарита Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.2002
Дочь: Чердакли Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Чердакли Маргарита Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.2009
Сын: Чердакли Илья Владимирович
Мать ребёнка: Чердакли Маргарита Ивановна