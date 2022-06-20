Поликушин Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.06.2022
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поликушин Вячеслав
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
10.05.1982
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Поликушина Евгения
г. Егорьевск
Рождение ребёнка
17.11.1984
Сын: Поликушин Вячеслав
Мать ребёнка: Поликушина Евгения
г. Егорьевск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поликушина Евгения
г. Егорьевск
Смерть
20.06.2022
Егорьевск, Московская область, Россия