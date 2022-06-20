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Поликушин Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.06.2022

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поликушин Вячеслав

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
10.05.1982

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Поликушина Евгения

г. Егорьевск
Рождение ребёнка
17.11.1984

Сын: Поликушин Вячеслав

Мать ребёнка: Поликушина Евгения

г. Егорьевск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поликушина Евгения

г. Егорьевск
Смерть
20.06.2022
Егорьевск, Московская область, Россия
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