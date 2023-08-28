Колесников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесников Александр

Колесников Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.?

Сын: Колесников Николай Александрович

Мать ребёнка: Колесникова Алла Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Сергей Александрович

Мать ребёнка: Колесникова Алла Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Алла Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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