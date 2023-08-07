Савелий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Алексей Ефремович
Мать: Мавра Федоровна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Харитон Савельевич
Мать ребёнка: Афимья Трофимовна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ксения Савельевна
Мать ребёнка: Афимья Трофимовна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Матрена Савельевна
Мать ребёнка: Афимья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно