Савелий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Алексей Ефремович

Мать: Мавра Федоровна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Харитон Савельевич

Мать ребёнка: Афимья Трофимовна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ксения Савельевна

Мать ребёнка: Афимья Трофимовна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Матрена Савельевна

Мать ребёнка: Афимья Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно