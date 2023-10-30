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Пелагея Аверкиева

Место рождения

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1782

Дата смерти

26.10.1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Шелтозерский приход, деревня Сельги, дочь Аверкия Силина 1816 – 34, 1850 – 70
Бракосочетание
12.02.1800

Муж: Карпунин Павел Михайлов

венчаны 12.02.1800 первым браком, поручители Аника Архипов, Илья Иванов, Никифор Ермилов, Филипп Варфоломеев, Прохор Ипполитов
Смерть
26.10.1853
+26.10.1853, 73, от натуральной
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