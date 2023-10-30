Пелагея Аверкиева
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти26.10.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Шелтозерский приход, деревня Сельги, дочь Аверкия Силина 1816 – 34, 1850 – 70
Бракосочетание
12.02.1800
венчаны 12.02.1800 первым браком, поручители Аника Архипов, Илья Иванов, Никифор Ермилов, Филипп Варфоломеев, Прохор Ипполитов
Смерть
26.10.1853
+26.10.1853, 73, от натуральной