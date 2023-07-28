Неволин Гордей Степанович
Место рождения
Дата рождения26.12.1890 ст.
Дата смерти08.05.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1890 ст.
Отец: Неволин Степан Яковлевич
Мать: Неволина Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
19.11.1918
Мать ребёнка: Неволина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
27.02.1925
Сын: Неволин Дмитрий Гордеевич
Мать ребёнка: Неволина Анна Ивановна
Смерть
08.05.1946
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область