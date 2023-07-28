Неволин Гордей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеволин Гордей Степанович

Неволин Гордей Степанович

Место рождения

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.12.1890 ст.

Дата смерти

08.05.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1890 ст.

Отец: Неволин Степан Яковлевич

Мать: Неволина Анна Ефимовна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1918

Сын: Неволин Кузьма Гордеевич

Мать ребёнка: Неволина Анна Ивановна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1925

Сын: Неволин Дмитрий Гордеевич

Мать ребёнка: Неволина Анна Ивановна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
08.05.1946
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область