(Прошина) Любовь
Место рожденияСССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прошин Фома Иванович
Мать: Пелагея Николаевна
СССР
Рождение ребёнка
26.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаенко Николай
Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаенко Игорь
Отец ребёнка: Николаенко Николай
Смерть
Неизвестно