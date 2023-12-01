(Прошина) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прошина) Любовь

Место рождения

СССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прошин Фома Иванович

Мать: Пелагея Николаевна

СССР
Рождение ребёнка
26.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаенко Николай

Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаенко Игорь

Отец ребёнка: Николаенко Николай

Смерть
Неизвестно
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