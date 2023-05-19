(Колбунова) Анастасия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колбунова) Анастасия Стефанова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

22.12.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1917

Отец: Колбунов (ковбунов) Степан Васильев

Мать: Колбунова Пелагея (Анастасия?) Минова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
25.12.1917
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно