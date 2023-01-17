Васильева (Каменева) Раиса Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Каменева) Раиса Семёновна

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Место рождения

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

04.09.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1937

Отец: Каменев Семён Степанович

Мать: Каменева Г. И.

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.10.1966

Муж: Васильев Геннадий Михеевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.01.1967

Сын: Васильев Олег Геннадьевич

Отец ребёнка: Васильев Геннадий Михеевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.05.1968

Сын: Васильев Игорь Геннадьевич

Отец ребёнка: Васильев Геннадий Михеевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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