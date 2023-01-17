Васильева (Каменева) Раиса Семёновна
Место рождения
Дата рождения04.09.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1937
Отец: Каменев Семён Степанович
Мать: Каменева Г. И.
Бракосочетание
28.10.1966
Рождение ребёнка
21.01.1967
Сын: Васильев Олег Геннадьевич
Отец ребёнка: Васильев Геннадий Михеевич
Рождение ребёнка
18.05.1968
Сын: Васильев Игорь Геннадьевич
Отец ребёнка: Васильев Геннадий Михеевич
Смерть
Неизвестно