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(Ушакова) Федора Яковлева
(Ушакова) Федора Яковлева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.02.1738
Пол
Женский
Отец
Ушаков Яков Васильев
1675 г.р.
Мать
Ушакова Евдокия Потапова
1700 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1738
Отец:
Ушаков Яков Васильев
Мать:
Ушакова Евдокия Потапова
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