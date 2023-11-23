(Ушакова) Федора Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ушакова) Федора Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1738

Пол

Женский

Отец

1675 г.р.

Мать

1700 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1738

Отец: Ушаков Яков Васильев

Мать: Ушакова Евдокия Потапова

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