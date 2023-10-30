Золотов Иван Андриянович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти03.03.1915
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
22.12.1885
Мать ребёнка: Золотова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
31.05.1888
Сын: Золотов Александр Иванович
Мать ребёнка: Золотова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
?.08.1894
Мать ребёнка: Золотова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Золотова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Золотова Марфа Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.03.1915