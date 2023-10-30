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Золотов Иван Андриянович

Место рождения

Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

03.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Золотов Андриан Тимофеевич

Мать: Золотова Елена Степановна

Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.12.1885

Сын: Золотов Степан Иванович

Мать ребёнка: Золотова Марфа Михайловна

Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
31.05.1888

Сын: Золотов Александр Иванович

Мать ребёнка: Золотова Марфа Михайловна

Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.08.1894

Сын: Золотов Иван Иванович

Мать ребёнка: Золотова Марфа Михайловна

Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Золотова Марфа Михайловна

Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Золотова Марфа Михайловна

Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотова Марфа Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
03.03.1915
Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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