Селюнина (Катеринич) Ираида Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селюнина (Катеринич) Ираида Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1932

Дата смерти

10.07.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
29.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1954

Сын: Селюнин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Селюнин Александр Васильевич

Смерть
10.07.2021
Приаргунск, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
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