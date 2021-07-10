Селюнина (Катеринич) Ираида Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1932
Дата смерти10.07.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1954
Сын: Селюнин Евгений Александрович
Отец ребёнка: Селюнин Александр Васильевич
Смерть
10.07.2021
Приаргунск, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край