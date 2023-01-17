Степовой Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтеповой Александр

Степовой Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степвой Степан Александрович

Мать ребёнка: Степовая Марина Юрьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степовая Мария Александровна

Мать ребёнка: Степовая Марина Юрьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степовая Марина Юрьевна

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