Параскева Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти31.08.1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1738
Муж: Алексей Филатов
Рождение ребёнка
03.01.1740
Сын: Малафей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Филатов
Рождение ребёнка
01.03.1742
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Филатов
Рождение ребёнка
17.09.1745
Дочь: Евфимия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Филатов
Рождение ребёнка
28.02.1748
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Филатов
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Афимья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Филатов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Наталья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Филатов
Рождение ребёнка
25.02.1757
Сын: Тарас Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Филатов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Марфа Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Филатов
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Филатов
Рождение ребёнка
10.04.1764
Сын: Терентий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Филатов
Рождение ребёнка
01.04.1766
Дочь: Марья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Филатов
Рождение ребёнка
14.10.1769
Дочь: Праскева Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Филатов
Рождение ребёнка
13.06.1772
Дочь: Акулина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Филатов
Смерть
31.08.1787