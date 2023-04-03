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Параскева Дементьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

31.08.1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1738

Муж: Алексей Филатов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.01.1740

Сын: Малафей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Филатов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1742

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Филатов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.09.1745

Дочь: Евфимия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Филатов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.02.1748

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Филатов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Афимья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Филатов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Наталья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Филатов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.02.1757

Сын: Тарас Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Филатов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Марфа Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Филатов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Филатов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1764

Сын: Терентий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Филатов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1766

Дочь: Марья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Филатов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.10.1769

Дочь: Праскева Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Филатов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1772

Дочь: Акулина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Филатов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
31.08.1787
Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
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