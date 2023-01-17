Ленкина (Ельчина) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленкина (Ельчина) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1926

Дата смерти

16.12.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1955

Дочь: Ленкина Ольга Валентиновна

Отец ребёнка: Ленкин Валентин Михайлович

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ленкин Валентин Михайлович

Смерть
16.12.1970
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