Ленкина (Ельчина) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1926
Дата смерти16.12.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1955
Дочь: Ленкина Ольга Валентиновна
Отец ребёнка: Ленкин Валентин Михайлович
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1970