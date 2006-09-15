Головня (Свиридова) Фаина Федоровна
Место рождения
Дата рождения24.06.1934
Дата смерти15.09.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1934
Бракосочетание
22.12.1954
Макинка, район Биржан сал, Акмолинская область
Рождение ребёнка
14.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головня Василий Николаевич
Рождение ребёнка
21.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головня Василий Николаевич
Смерть
15.09.2006