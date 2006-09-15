Головня (Свиридова) Фаина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головня (Свиридова) Фаина Федоровна

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Место рождения

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

24.06.1934

Дата смерти

15.09.2006

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1934

Отец: Свиридов Фёдор Парменович

Мать: Свиридова Александра Семёновна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
22.12.1954

Муж: Головня Василий Николаевич

Макинка, район Биржан сал, Акмолинская область
Рождение ребёнка
14.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головня Василий Николаевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
21.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головня Василий Николаевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
15.09.2006
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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