Груздкова (Ненилина) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздкова (Ненилина) Елизавета Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1912

Дата смерти

05.10.2005

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1912

Отец: Ненилин Александр

Мать: Ненилина Прасковья

Рождение ребёнка
10.06.1952

Дочь: Тестова,Занякова (Груздкова) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.10.2005
Глебовское, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

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