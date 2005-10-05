Груздкова (Ненилина) Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1912
Дата смерти05.10.2005
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1912
Отец: Ненилин Александр
Мать: Ненилина Прасковья
Рождение ребёнка
10.06.1952
Дочь: Тестова,Занякова (Груздкова) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.10.2005
Глебовское, Ярославский муниципальный район, Ярославская область