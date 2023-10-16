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Мавра Диевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1829 ст.

Отец: Дий Панкратьев

Мать: Матрона Доментиева

Бракосочетание
29.09.1846 ст.

Муж: Николай Иванов

Рождение ребёнка
15.03.1849

Дочь: Кулагина Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Николай Иванов

Рождение ребёнка
05.06.1859 ст.

Сын: Кулагин Исидор Николаевич

Отец ребёнка: Николай Иванов

Рождение ребёнка
13.06.1866

Сын: Евсевий Николаев

Отец ребёнка: Николай Иванов

Смерть
Неизвестно
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