Мавра Диевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1829 ст.
Отец: Дий Панкратьев
Мать: Матрона Доментиева
Бракосочетание
29.09.1846 ст.
Муж: Николай Иванов
Рождение ребёнка
15.03.1849
Дочь: Кулагина Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Николай Иванов
Рождение ребёнка
05.06.1859 ст.
Сын: Кулагин Исидор Николаевич
Отец ребёнка: Николай Иванов
Рождение ребёнка
13.06.1866
Сын: Евсевий Николаев
Отец ребёнка: Николай Иванов
Смерть
Неизвестно