Глиэр Рейнгольд Морицович
Место рожденияКиев, Украина
Дата рождения11.01.1875
Дата смерти23.06.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Киев, Украина
Место жительства
С 1875 по 1894
Киев, Украина
Место жительства
С 1894 по 1913
Место жительства
С 1913 по 1920
Киев, Украина
Место жительства
С 1920 по 1956
Смерть
23.06.1956