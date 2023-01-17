Глиэр Рейнгольд Морицович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глиэр Рейнгольд Морицович

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Место рождения

Киев, Украина

Дата рождения

11.01.1875

Дата смерти

23.06.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Украина
Место жительства
С 1875 по 1894
Киев, Украина
Место жительства
С 1894 по 1913
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1913 по 1920
Киев, Украина
Место жительства
С 1920 по 1956
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.06.1956
Москва, город федерального значения Москва
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