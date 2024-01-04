Казанцева (Денисова) Феодосия Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Казанцев Николай Порфирьевич
Отец ребёнка: Казанцев Порфирий Алексеевич
Рождение ребёнка
06.01.1887
Сын: Казанцев Алексей Порфирьевич
Отец ребёнка: Казанцев Порфирий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихачёва Клавдия Порфирьевна
Отец ребёнка: Казанцев Порфирий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Пётр Порфирьевич
Отец ребёнка: Казанцев Порфирий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Александр Порфирьевич
Отец ребёнка: Казанцев Порфирий Алексеевич
Смерть
Неизвестно