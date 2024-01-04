Казанцева (Денисова) Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Денисова) Феодосия Григорьевна

Место рождения

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1872

Сын: Казанцев Николай Порфирьевич

Отец ребёнка: Казанцев Порфирий Алексеевич

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1887

Сын: Казанцев Алексей Порфирьевич

Отец ребёнка: Казанцев Порфирий Алексеевич

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихачёва Клавдия Порфирьевна

Отец ребёнка: Казанцев Порфирий Алексеевич

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Пётр Порфирьевич

Отец ребёнка: Казанцев Порфирий Алексеевич

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Александр Порфирьевич

Отец ребёнка: Казанцев Порфирий Алексеевич

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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