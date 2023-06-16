Васса Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1840 ст.

Сын: Карпов Тимофей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Фамилия - Карпов в 1859 году - указ в МК 1840г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Петров

Смерть
Неизвестно