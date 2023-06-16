Васса Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1840 ст.
Отец ребёнка: Алексей Петров
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Фамилия - Карпов в 1859 году - указ в МК 1840г.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Петров
Смерть
Неизвестно