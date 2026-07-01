Саклакова Марья Около 1673 — найти родственников по фамилии на Familio

Саклакова Марья

Автор
СА
Аксенов С.

женский, родилась Около 1673

умерла Неизвестно

Супруги
Саклаков СамойлаОколо 1676 г.р.
Дети
(Саклакова) МарфаОколо 1699 г.р.
Саклаков АзарОколо 1701 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саклаков Самойла

Рождение ребёнка
Около 1699

Дочь: (Саклакова) Марфа

Отец ребёнка: Саклаков Самойла

Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Саклаков Азар

Отец ребёнка: Саклаков Самойла

Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: (Саклакова) Матрёна

Отец ребёнка: Саклаков Самойла

Смерть
Неизвестно

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