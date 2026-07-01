Саклакова Марья
женский, родилась Около 1673
умерла Неизвестно
Супруги
Саклаков СамойлаОколо 1676 г.р.
Дети
(Саклакова) МарфаОколо 1699 г.р.
Саклаков АзарОколо 1701 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саклаков Самойла
Рождение ребёнка
Около 1699
Дочь: (Саклакова) Марфа
Отец ребёнка: Саклаков Самойла
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Саклаков Азар
Отец ребёнка: Саклаков Самойла
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: (Саклакова) Матрёна
Отец ребёнка: Саклаков Самойла
Смерть
Неизвестно