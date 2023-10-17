Челнокова Фекла Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧелнокова Фекла Лукинична

Челнокова Фекла Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1896

Сын: Челноков Георгий Павлович

Отец ребёнка: Челноков Павел Иларионович

Рождение ребёнка
05.09.1897 ст.

Сын: Челноков Захарий Павлович

Отец ребёнка: Челноков Павел Иларионович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челноков Павел Иларионович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close