Челнокова Фекла Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1896
Сын: Челноков Георгий Павлович
Отец ребёнка: Челноков Павел Иларионович
Рождение ребёнка
05.09.1897 ст.
Сын: Челноков Захарий Павлович
Отец ребёнка: Челноков Павел Иларионович
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно