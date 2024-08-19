Lehmus (Lõhmus) Katri — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lehmus (Lõhmus) Katri

Место рождения

Sangaste mp

Дата рождения

1791

Дата смерти

1849

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1819 г.р.
1824 г.р.
1826 г.р.
1831 г.р.
1833 г.р.
1837 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1819

Сын: Lõhmus (Nata Lehmus) Juk

Отец ребёнка: Lõhmus Hans

Рождение ребёнка
21.03.1824

Сын: Lõhmus Endrik (Andrei)

Отец ребёнка: Lõhmus Hans

Рождение ребёнка
01.08.1826

Дочь: (Lõhmus) Mari

Отец ребёнка: Lõhmus Hans

Рождение ребёнка
02.02.1831

Сын: Lõhmus Adam

Отец ребёнка: Lõhmus Hans

Рождение ребёнка
27.10.1833

Сын: Lõhmus Peter

Отец ребёнка: Lõhmus Hans

Рождение ребёнка
31.08.1837

Дочь: (Lõhmus) Liis

Отец ребёнка: Lõhmus Hans

Рождение ребёнка
17.05.1840

Дочь: Roose (Lõhmus) Lotta (Ljubov)

Отец ребёнка: Lõhmus Hans

Рождение ребёнка
08.11.1843

Сын: Lõhmus Albrecht

Отец ребёнка: Lõhmus Hans

Смерть
1849

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