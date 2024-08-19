Lehmus (Lõhmus) Katri
Место рожденияSangaste mp
Дата рождения1791
Дата смерти1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1819
Отец ребёнка: Lõhmus Hans
Рождение ребёнка
21.03.1824
Отец ребёнка: Lõhmus Hans
Рождение ребёнка
01.08.1826
Дочь: (Lõhmus) Mari
Отец ребёнка: Lõhmus Hans
Рождение ребёнка
02.02.1831
Сын: Lõhmus Adam
Отец ребёнка: Lõhmus Hans
Рождение ребёнка
27.10.1833
Сын: Lõhmus Peter
Отец ребёнка: Lõhmus Hans
Рождение ребёнка
31.08.1837
Дочь: (Lõhmus) Liis
Отец ребёнка: Lõhmus Hans
Рождение ребёнка
17.05.1840
Дочь: Roose (Lõhmus) Lotta (Ljubov)
Отец ребёнка: Lõhmus Hans
Рождение ребёнка
08.11.1843
Сын: Lõhmus Albrecht
Отец ребёнка: Lõhmus Hans
Смерть
1849