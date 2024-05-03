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Алтынбек Индира Алтынбеккызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1978

Отец: Каскирбаев Алтынбек Жиенкожаулы

Мать: Каскирбаева Гульсим Асауовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аймуратов Талгат Бакбергенович

Рождение ребёнка
05.09.2004

Дочь: Аймуратова Аяжан

Отец ребёнка: Аймуратов Талгат Бакбергенович

Байконур, городская администрация Байконыр, Кызылординская область
Рождение ребёнка
07.06.2008

Сын: Аймуратов Сулеймен Талгатович

Отец ребёнка: Аймуратов Талгат Бакбергенович

Рождение ребёнка
28.03.2011

Дочь: Аймуратова Алуа Талгатовна

Отец ребёнка: Аймуратов Талгат Бакбергенович

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