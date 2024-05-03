Алтынбек Индира Алтынбеккызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.2004
Дочь: Аймуратова Аяжан
Отец ребёнка: Аймуратов Талгат Бакбергенович
Байконур, городская администрация Байконыр, Кызылординская область
Рождение ребёнка
07.06.2008
Сын: Аймуратов Сулеймен Талгатович
Отец ребёнка: Аймуратов Талгат Бакбергенович
Рождение ребёнка
28.03.2011
Дочь: Аймуратова Алуа Талгатовна
Отец ребёнка: Аймуратов Талгат Бакбергенович