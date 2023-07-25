Смирнова Екатерина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Екатерина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1904 ст.

Сын: Смирнов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Пименович

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Алексей Пименович

Смерть
Неизвестно