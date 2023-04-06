Кувыркин Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения04.12.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1908
Крещение
05.12.1908
Восприемники: Ярославского уезда Великосельской волости села Великого крестьянин Петр александров Локалов и крестьянина Константина Васильева Белянкина дочь девица Анна Константиновна. Таинство соверш... Показать все
Смерть
Неизвестно