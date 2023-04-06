Кувыркин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувыркин Николай Александрович

Кувыркин Николай Александрович

avatar

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

04.12.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1908

Отец: Кувыркин Александр Алексеевич

Мать: Кувыркина Елисавета Димитриева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
05.12.1908
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: Ярославского уезда Великосельской волости села Великого крестьянин Петр александров Локалов и крестьянина Константина Васильева Белянкина дочь девица Анна Константиновна. Таинство соверш... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close