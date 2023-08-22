Перов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Удалова Варвара Дмитриевна

Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Удалова Варвара Дмитриевна

Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удалова Варвара Дмитриевна

Смерть
1980
Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
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