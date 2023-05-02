Нестерова Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Сергей
Мать: Соколова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеров Алексей Александрович
Отец ребёнка: Нестеров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулева Ирина Александровна
Отец ребёнка: Нестеров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестеров Александр