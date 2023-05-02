Нестерова Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Надежда Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Сергей

Мать: Соколова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Алексей Александрович

Отец ребёнка: Нестеров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулева Ирина Александровна

Отец ребёнка: Нестеров Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Александр

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