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Поляков Соломон (Шолем) Леонтьевич (Лейбович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1874 ст.

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1874 ст.

Отец: Поляков Леонтий Иосифович

Мать: Полякова Ирина Иосифовна

Рождение ребёнка
06.03.1904 ст.

Дочь: Балло Любовь Соломоновна

Мать ребёнка: Полякова Мария Федоровна (Фишелевна)

Рождение ребёнка
22.09.1906 ст.

Дочь: Прозорова Рахиль Соломоновна

Мать ребёнка: Полякова Мария Федоровна (Фишелевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Мария Федоровна (Фишелевна)

Смерть
?.02.1943
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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