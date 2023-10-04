Поляков Соломон (Шолем) Леонтьевич (Лейбович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1874 ст.
Дата смерти?.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
06.03.1904 ст.
Дочь: Балло Любовь Соломоновна
Мать ребёнка: Полякова Мария Федоровна (Фишелевна)
Рождение ребёнка
22.09.1906 ст.
Дочь: Прозорова Рахиль Соломоновна
Мать ребёнка: Полякова Мария Федоровна (Фишелевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1943
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край