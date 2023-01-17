Куранова (Тутаринова) Анфиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова (Тутаринова) Анфиса Андреевна

Куранова (Тутаринова) Анфиса Андреевна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
09.07.1893 ст.

Муж: Куранов Николай Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Николай Александрович Куранов - 23 лет Невеста: казачка девица Анфиса Андреевна Тутаринова - 19 лет Поручители: крестьянин села Теплинского Федор Андреевич Барыбин и Красноярские мещанин... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1901 ст.

Сын: Куранов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Куранов Николай Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казачка Татьяна Николаевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-35 файл 31 номер 79
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close