Куранова (Тутаринова) Анфиса Андреевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1893 ст.
Жених: казак Николай Александрович Куранов - 23 лет Невеста: казачка девица Анфиса Андреевна Тутаринова - 19 лет Поручители: крестьянин села Теплинского Федор Андреевич Барыбин и Красноярские мещанин... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1901 ст.
Сын: Куранов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Куранов Николай Александрович
Восприемники: казачка Татьяна Николаевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-35 файл 31 номер 79
Смерть
Неизвестно