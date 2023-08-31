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Белякова (Мазаева) Нина Михайловна
Белякова (Мазаева) Нина Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.04.1941
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Белякова (Кузнецова) Мария Ивановна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1941
Отец: не указан
Мать:
Белякова Мария Ивановна
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