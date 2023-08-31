Белякова (Мазаева) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелякова (Мазаева) Нина Михайловна

Белякова (Мазаева) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1941

Отец: не указан

Мать: Белякова Мария Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close