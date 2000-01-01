Чупрунов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аграфена Яковлевовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Аграфена Яковлевовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупрунов Николай Иванович
Мать ребёнка: Аграфена Яковлевовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Аграфена Яковлевовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Аграфена Яковлевовна