Эйсымонт Владимир Никандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эйсымонт Владимир Никандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно