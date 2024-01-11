Салихов Сафа (Сафатдин)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Газиме Сафиновна
Мать ребёнка: Салихова Накия Шамсетдиновна
с.Альшихово
Рождение ребёнка
1930
Сын: Салихов Хасимат (?) Сафинович
Мать ребёнка: Салихова Накия Шамсетдиновна
с.Альшихово
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Салихова Накия Шамсетдиновна
с.Альшихово
Рождение ребёнка
05.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салихова Накия Шамсетдиновна
с.Альшихово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салихова Накия Шамсетдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно