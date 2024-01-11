Салихов Сафа (Сафатдин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салихов Сафа (Сафатдин)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

1926 г.р.
1930 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Салихов Багаутдин Хаертдинович

Мать: Салихова Фагиля Елелетдиновна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Газиме Сафиновна

Мать ребёнка: Салихова Накия Шамсетдиновна

с.Альшихово
Рождение ребёнка
1930

Сын: Салихов Хасимат (?) Сафинович

Мать ребёнка: Салихова Накия Шамсетдиновна

с.Альшихово
Рождение ребёнка
1935

Сын: Салихов Медир Сафинович

Мать ребёнка: Салихова Накия Шамсетдиновна

с.Альшихово
Рождение ребёнка
05.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салихова Накия Шамсетдиновна

с.Альшихово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салихова Накия Шамсетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салихова Накия Шамсетдиновна

Смерть
Неизвестно
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