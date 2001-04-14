Шелепень Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.04.2001
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шелепень Тимофей
Мать: Шелепень Ефрасинья
Рождение ребёнка
08.01.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.08.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.04.2001