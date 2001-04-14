Шелепень Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепень Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.04.2001

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шелепень Тимофей

Мать: Шелепень Ефрасинья

Рождение ребёнка
08.01.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.08.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.04.2001
Тулун, город Тулун, Иркутская область