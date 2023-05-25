Терентьев Артамон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.02.1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терентьев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1923
Дочь: Дроздова Агафья Артамоновна
Мать ребёнка: Воронова Зинаида Федосеевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Терентьев Игнатий Артамонович
Мать ребёнка: Воронова Зинаида Федосеевна
Смерть
?.02.1962