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Терентьев Артамон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терентьев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1923

Дочь: Дроздова Агафья Артамоновна

Мать ребёнка: Воронова Зинаида Федосеевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Терентьев Игнатий Артамонович

Мать ребёнка: Воронова Зинаида Федосеевна

Смерть
?.02.1962