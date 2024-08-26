Мачнева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМачнева Наталья

Мачнева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мачнев Михаил Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мачнев Михаил Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мачнев Михаил Тихонович

Смерть
Неизвестно

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