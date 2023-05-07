Герасенко Артур Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.2018
Сын: Герасенко Артем Артурович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.09.2021
Сын: Герасенко Алексей Артурович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности