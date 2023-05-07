Герасенко Артур Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасенко Артур Валерьевич

Герасенко Артур Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.2018

Сын: Герасенко Артем Артурович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.09.2021

Сын: Герасенко Алексей Артурович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности