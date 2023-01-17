Эйтингон Наум Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эйтингон Наум Исаакович

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Место рождения

г. Шклов, Шкловский уезд Могилёвской губернии

Дата рождения

06.12.1899

Дата смерти

03.05.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
06.12.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Шклов, Шкловский уезд Могилёвской губернии
Место жительства
С 1899
г. Шклов, Шкловский уезд Могилёвской губернии
Смерть
03.05.1981
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1981
Москва, город федерального значения Москва
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