Эйтингон Наум Исаакович
Место рожденияг. Шклов, Шкловский уезд Могилёвской губернии
Дата рождения06.12.1899
Дата смерти03.05.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Шклов, Шкловский уезд Могилёвской губернии
Место жительства
С 1899
г. Шклов, Шкловский уезд Могилёвской губернии
Смерть
03.05.1981
Место жительства
По 1981