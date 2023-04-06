Heinaru < Heimberg Hans David
Место рождения
Дата рождения27.01.1917
Дата смерти21.11.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1917
Отец: Heinaru Enn
Бракосочетание
01.05.1940
Жена: Klaus Liidi
Nõmme Rahukirik
Рождение ребёнка
11.05.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Klaus Liidi
Rapla County Estonia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.11.1976
United Kingdom