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Heinaru < Heimberg Hans David

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Место рождения

Кадрина, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond

Дата рождения

27.01.1917

Дата смерти

21.11.1976

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1917

Отец: Heinaru Enn

Мать: Heinaru < Heimberg Eugenie Antonie

Кадрина, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Бракосочетание
01.05.1940

Жена: Klaus Liidi

Nõmme Rahukirik
Рождение ребёнка
11.05.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Klaus Liidi

Rapla County Estonia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.11.1976
United Kingdom
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