Ишмурзин Хамит Янгирович
Место рожденияс. Исянгулово, Зианчуринский район, БАССР
Дата рождения15.05.1915
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1915
Отец: Ишмурзин Зиангир
Мать: Марьям
с. Исянгулово, Зианчуринский район, БАССР
Рождение ребёнка
07.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гульзиган Лутфулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гульзиган Лутфулловна
с. Исянгулово, Зианчуринский район, БАССР
Военная награда
Неизвестно
Ишмурзин Хамит Янгирович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1916 Башкирская АССР, Зианчуринский р-н, с. Исянгулово. Юбилейная картотека
Смерть
2005