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Ишмурзин Хамит Янгирович

Место рождения

с. Исянгулово, Зианчуринский район, БАССР

Дата рождения

15.05.1915

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1915

Отец: Ишмурзин Зиангир

Мать: Марьям

с. Исянгулово, Зианчуринский район, БАССР
Рождение ребёнка
07.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гульзиган Лутфулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гульзиган Лутфулловна

с. Исянгулово, Зианчуринский район, БАССР
Военная награда
Неизвестно
Ишмурзин Хамит Янгирович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1916 Башкирская АССР, Зианчуринский р-н, с. Исянгулово. Юбилейная картотека
Смерть
2005
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