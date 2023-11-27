Тит Кирьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тит Кирьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Кирьян Михайлов

Мать: Татьяна Фомина

НАРК; ф.4, оп.18, д.14, лист 5об
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Анна Титова

Мать ребёнка: Ксения (Аксинья) Лукина

НАРК; ф.4, оп.18, д.14, лист 5об
Рождение ребёнка
1776

Сын: Сава Титов

Мать ребёнка: Ксения (Аксинья) Лукина

НАРК; ф.4, оп.18, д.14, лист 5об
Рождение ребёнка
1780

Сын: Епимах Титов

Мать ребёнка: Ксения (Аксинья) Лукина

НАРК; ф.4, оп.18, д.14, лист 5об
Рождение ребёнка
1781

Сын: Петр Титов

Мать ребёнка: Ксения (Аксинья) Лукина

НАРК; ф.4, оп.18, д.14, лист 5 об
Место жительства
1782
НАРК; ф.4, оп.18, д.14, лист 5об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения (Аксинья) Лукина

Смерть
Неизвестно
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