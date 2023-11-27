Тит Кирьянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Кирьян Михайлов
Мать: Татьяна Фомина
НАРК; ф.4, оп.18, д.14, лист 5об
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Анна Титова
Мать ребёнка: Ксения (Аксинья) Лукина
НАРК; ф.4, оп.18, д.14, лист 5об
Рождение ребёнка
1776
Сын: Сава Титов
Мать ребёнка: Ксения (Аксинья) Лукина
НАРК; ф.4, оп.18, д.14, лист 5об
Рождение ребёнка
1780
Сын: Епимах Титов
Мать ребёнка: Ксения (Аксинья) Лукина
НАРК; ф.4, оп.18, д.14, лист 5об
Рождение ребёнка
1781
Сын: Петр Титов
Мать ребёнка: Ксения (Аксинья) Лукина
НАРК; ф.4, оп.18, д.14, лист 5 об
Место жительства
1782
НАРК; ф.4, оп.18, д.14, лист 5об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения (Аксинья) Лукина
Смерть
Неизвестно