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(Шестакова) Марина Львовна
(Шестакова) Марина Львовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1871
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шестаков Лев Никитович
1848 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
МЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец:
Шестаков Лев Никитович
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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